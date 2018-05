Huddersfield tient tête au champion

3

Man City (4-3-3) : Ederson - Walker, Stones, Otamendi, Delph - De Bruyne, Fernandinho, D Silva - Sterling, Jesus, Sané. Entraîneur : Pep Guardiola.

Huddersfield (5-3-2) : Lössl - Smith, Jorgensen, Schindler, Kongolo, Lowe - Hadergjona, Hogg, Mooy - Mounié, Pritchard. Entraîneur : David Wagner.

Des drapeaux ciel et blanc qui s'agitent par milliers pour former quatre lettres géantes : «» . Voilà le tableau vu à l'Etihad Stadium dimanche, au moment de retrouver pour la dernière fois de la saison son équipe, sacrée championne d' Angleterre Un feu d'artifices ? Il n'y en a pas eu sur le terrain. City est passé à côté de son sujet et le promu Huddersfield en a profité pour gratter un point précieux dans la course au maintien. Score final : 0-0. Les, qui ont encore deux matchs à jouer contre Chelsea et Arsenal , n'ont plus besoin que d'un point supplémentaire pour assurer leur maintien. Si Swansea ou Southampton ne l'emporte pas lors de la dernière journée, leur avenir sera aussi assuré en Premier League.Et voilà pourquoi les deux équipes étaient à la fête au coup de sifflet final, quand les supportersont envahi la pelouse pour célébrer le titre avec leurs joueurs... dont Benjamin Mendy , qui est rentré à l'heure de jeu à la place de Fabian Delph