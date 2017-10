Huddersfield fait sauter United

Prends ça, Kafka.Les images, d'abord : un poing qui frappe sur les planches du John Smith ’s Stadium d' Huddersfield . Celui de Phil Jones , le visage miné par un corps qui l'a une nouvelle fois lâché au bout de 23 petites minutes samedi. Jusqu'ici, Manchester United tenait, sans briller. Puis, Victor Lindelöf est venu croquer ses premières minutes de Premier League. Cruel : en deux bandes, Aaron Mooy a ouvert le score pour Huddersfield , Depoitre a enfoncé le bordel cinq minutes plus tard et la bande de Mourinho s'est retrouvée pour la première fois de la saison le nez dans la défaite.Les chiffres, forcément : José Mourinho n'a jamais remporté un match de Premier League après avoir été mené 2-0, et Manchester United n'avait plus concédé deux buts en première mi-temps depuis octobre 2016. Sacré destin et la réduction du score de Marcus Rashford , entré à la pause à la place d' Anthony Martial , à un quart d'heure de la fin, n'y a rien changé. Pour la première fois de la saison, United est tombé et laisse City, large vainqueur de Burnley (3-0), avec cinq points d'avance. Huddersfield n'avait plus cogné MU depuis 1952.Bull Terrier.