Hubočan file à Trabzonspor

LG

Il y aura au moins un déçu, et il se nomme Rony Lopes , son bourreau.Probablement séduit par la prestation de Hubočan face à l'AS Monaco , le club turc a réussi à s'attirer le défenseur olympien en prêt. L'information vient d'être officialisée par l' Olympique de Marseille L'international slovaque (52 sélections) n'a jamais vraiment convaincu chez les Phocéens, avec qui il n'a joué que 17 matchs depuis son arrivée il y a un an. Il s'est souvent contenté de dépanner au poste de latéral gauche, avec plus ou moins de réussite. Mais surtout moins.