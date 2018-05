Hubert Velud un an au Koweït SC

A.Bi

Libre depuis son départ de l’Étoile Sportive du Sahel (Tunisie) en décembre dernier, Hubert Velud (58 ans) a retrouvé un job.L’ancien gardien de but du Stade de Reims s’est engagé pour une saison avec le club de Koweït SC, qui vient d’être sacré champion pour la quatorzième fois de son histoire. Il remplace le Koweïtien Mohamed Abdullah, et Velud disputera la prochaine Ligue des champions asiatique, ainsi que la Coupe arabe 2018, avec comme adversaires les Égyptiens d’Ismaïly au premier tour.Il s’agira pour Velud de sa première expérience en Asie. Le Rhodanien avait jusqu’à maintenant entraîné en France (Paris FC, Gap, GFC Ajaccio, Clermont Foot, Toulon, Cherbourg, Créteil et Beauvais) et en Afrique (sélection du Togo, Hassania Agadir, Stade Tunisien, Sétif, USM Alger, CS Constantine, TP Mazembe et ES Sahel).Le Français a remporté neuf titres sur ce continent, dont la Coupe de la CAF avec le TP Mazembe (2016) et le championnat d’Algérie avec Sétif en 2013 et l’USMA un an plus tard.