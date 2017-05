Hubert Fournier favori pour devenir DTN

TP

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le nom du nouveau directeur technique national (DTN) devrait être officialisé dans les prochaines heures. Et le favori peut surprendre.Comme le révèle, c'est Hubert Fournier qui devrait succéder à François Blacquart. Il n'était pas le premier choix mais il connaît bien les deux poids lourds du comité exécutif, Noël Le Graët et Jean- Michel Aulas, à qui le dossier a été confié. Pendant longtemps, Rémi Garde était le favori mais il préfère continuer sa carrière d'entraîneur.Fournier a l'avantage d'être jeune et d'avoir déjà officié dans l'élite française (à Reims et à Lyon). Il s'apprête à découvrir un métier essentiel pour le football français. Le DTN, c'est celui qui décide de la politique technique à mener, de la direction que va prendre le foot français dans les dix prochaines années.Avec tous ses anciens Lyonnais à la tête de la Fédé, nul doute que le penalty va être un des axes principaux.