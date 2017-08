Höwedes arrive à la Juve

AD

Plus d'un mois après le départ de Bonucci pour le Milan AC, la Juve a enfin enrôlé un nouveau défenseur central.Un remplaçant tout droit venu d' Allemagne , et qui quitte le Schalke 04 après plus de dix ans de bons et loyaux services et 335 matchs avec le Benedikt Höwedes . À vingt neuf ans, le champion du monde 2010 quitte la Rhénanie pour la première fois de sa carrière et sera prêté à Turin pour un an contre 3,5 millions d'euros. Et au cas où l'affaire serait concluante, une option d'achat de neuf millions d'euros a également été incluse dans leLa transaction n'a pas encore été officialisée, mais est présentée comme bouclée dans tous les médias et Höwedes arrivait à Turin ce soir pour passer sa visite médicale.Mine de rien, la Juve est encore entrain de s'offrir unefficace et malin.