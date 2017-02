Howard Webb va superviser la vidéo aux Etats-Unis

0

JD

Howard tisse sa toile.Depuis sa retraite du sifflet en 2014, l'arbitre de la finale de la Coupe du monde 2010 n'a pas chômé. Un temps directeur technique de l'association chargée de la formation des arbitres anglais, il a par la suite été directeur de l'arbitrage en Arabie saoudite, un poste qu'il partageait avec son rôle de consultant pour la chaîne BT Sports.Pour l'Anglais, le moment est venu de voir si l'herbe n'était pas plus verte de l'autre côté de l'Atlantique. Il vient d'être nommé au sein de l'organisation des arbitres professionnels américains (PRO) et aura pour mission de superviser le développement de l'utilisation de la vidéo en MLS.» , a déclaré l'ancien policier. Un enthousiasme partagé du côté de l'organisation : «» , s'est réjoui le directeur de la PRO Peter Walton.L'arbitrage vidéo était déjà en cours de test dans les ligues mineures et sera expérimenté en «» lors de la première moitié de la prochaine saison de MLS. L'objectif étant de l'introduire officiellement à partir du mois de septembre 2017.Un gros carton rouge dans la face des puristes.