Vainqueur logique de Manchester United mercredi soir (2-0), Tottenham a parfaitement démarré un marathon qui se poursuivra dimanche, à Anfield, et qui doit l'emmener jusqu'à son aller-retour européen face à la Juventus. Tout ça à un moment où l'avenir de Mauricio Pochettino est plus que jamais un sujet crispant.

« Un jour, Mauricio, ce sera toi »

Par Maxime Brigand

La dernière fois qu'on l'avait croisé, Mauricio Pochettino avait les cheveux ébouriffés. La faute à ce qu'il avait appelé sobrement «» . À comprendre : un quatrième tour de FA Cup, face à Newport County (League Two), au Rodney Parade, devant 10 000 cinglés, où ses gars s'en étaient sortis miraculeusement grâce à un but d' Harry Kane , arrachant ainsi un. En sortant de la rencontre, samedi, Pochettino avait même tenu à souligner qu'il n'avait «» entre deux équipes qui ne devraient pas, rationnellement, se battre à gants égaux. Qu'a ressenti le technicien argentin mercredi soir au moment de recevoir Manchester United , jusqu'ici invaincu en 2018, à Wembley ? De la joie, simplement. De la joie car, de son propre aveu, Mauricio Pochettino adore «» . De la joie, aussi, car il a retrouvé le terrain, la pelouse, le bruit des frappes : ce pourquoi il est là. Durant 90 minutes, il a ainsi laissé de côté les rumeurs qui l'envoient succéder à Zidane du côté de Madrid, club au sujet duquel il a toujours affirmé que «» et institution qu'il avoue être «» . Pour le moment, il veut oublier : mercredi soir, Tottenham a balayé logiquement un United sans âme et rebellion (2-0) grâce notamment à un but inscrit en onze secondes par Christian Eriksen , mais aussi un peu plus que ça.Oui, lesont aussi prouvé, de nouveau, qu'il ne fallait pas les oublier, que même s'ils galèrent encore à l'extérieur face aux monstres du Royaume, ils les tiennent à domicile, déjà. C'était le cas à White Hart Lane, c'est le cas à Wembley, même si Chelsea est venu s'imposer en août dernier (1-2). Intimement, Pochettino en est encore convaincu : «» Bizarrement, c'est ce que tout le monde souhaite, tant le travail réalisé par le technicien argentin depuis le début de sa carrière d'entraîneur ne peut rester sans succès, et ce, avec des moyens financiers bien moins conséquents que ses concurrents. C'est une force : aujourd'hui, on reste à Tottenham pour être avec Pochettino, tout en acceptant un salaire plus bas qu'ailleurs dans un club où Moussa Sissoko reste le joueur le plus cher de son histoire (36 millions d'euros). C'est le cas d' Harry Kane , pour le moment, c'est aussi celui de Son, d'Eriksen, de Alli, de Dier, pour ne citer qu'eux là où Moussa Dembélé rayonne et Davinson Sánchez s'est taillé une place avec autorité.Une anecdote livrée au cœur de l'excellent: un jour, Mauricio Pochettino a envoyé à Daniel Levy , boss amoureux qui voit en son entraîneur un Ferguson version, une photo de Bill Nicholson, mythe ultime qui a passé dix-neuf saisons au club en tant que joueur, seize en tant qu'entraîneur et à qui Tottenham doit quasiment toutes ses fondations. Sur le cliché, Nicholson était devant White Hart Lane, lieu où ses cendres sont aujourd'hui enterrées. Réponse de Levy : «» Il y a du Nicholson – qui aimait dire qu'il vaut mieux «» que «» – dans Pochettino, coach drogué à la fonction, imbibé au courage et à la quête du toujours plus.Ainsi, l'Argentin fond souvent en larmes, fracasse parfois sa télé, et attend. Il attend ce jour où ce groupe magnifique réussira à tenir la distance, à s'imposer à l'extérieur face aux gros – ce qu'il n'a pas encore réussir à faire cette saison –, et partir serait pour le moment prématuré. Surtout que Levy rêve de le faire entrer dans un nouveau stade plus cher que prévu, mais qui devrait faire passer un cap économique au club. Voilà de nouveau Tottenham au début d'un marathon qui reprendra dimanche, à Anfield, avant de rejouer Newport County, de recevoir Arsenal et de filer à Turin disputer la première manche de son huitième de finale de C1. Sauf que Pochettino ne dit pas «» , il dit «» . Grâce à la défaite de Chelsea à domicile face à Bournemouth (0-3), le voilà surtout revenu à deux points deset du. «» , aime-t-il répéter. Il faut maintenant que ce soit beau.