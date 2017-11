Hope Solo accuse Sepp Blatter d'agression sexuelle

1

AC

Quand Hope Solo parle, ce n'est jamais pour rien Présente au Portugal à l'occasion d'un événement technologique d'envergure, le gardienne américaine en a profité pour régler ses comptes avec Sepp Blatter. Dans une interview accordée à, Solo dézingue l'ancien président de la FIFA et l'accuse de l'avoir agressée sexuellement : «(en 2013, ndlr)(...). »Une accusation qualifiée de «» par un porte-parole de Blatter, qui a dirigé la plus grande instance du foot entre 1998 et 2015.