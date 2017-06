Hongrie-France 1927 : La raclée du siècle

SOFOOT.com // International // France // Le jour où

Il fut un temps ou les Bleus pouvaient se faire massacrer comme une banale sélection d'Océanie sans que personne ne s'en émeuvent. Nous sommes le 12 juin 1927, il y a 90 ans. Le football n'est pas encore professionnel et l'idée d'une coupe du monde commence à peine à faire son petit bout de chemin. Cette année-là, notre sélection nationale hexagonale va vivre sa plus grosse humiliation en match officiel : un sanglant treize à un. Dans l'indifférence générale, bien que l'événement laissera quelques traces dans l'histoire du foot et de nombreuses victimes collatérales sur le bord du terrain.