Hong Kong : un pays, deux footballs

Alors qu'Hong Kong vient de fêter le vingtième anniversaire de sa rétrocession à la Chine, les ingérences croissantes de Pékin ces dernières années ont réveillé la fièvre identitaire d'une jeunesse révoltée. Et qui trouve dans le football et l'équipe nationale hongkongaise un nouveau terrain d'expression politique.

« Ici, beaucoup de jeunes ne s'identifient même plus vraiment comme chinois »

Crise identitaire

Par Adrien Candau

Propos de Tobias Zuser recueillis par AC

Désormais, quand l'hymne de Hong Kong résonne dans un stade, c'est une autre mélodie, moins harmonieuse, qui lui fait souvent écho. Une vague de sifflets et de huées, qui ne viennent pas des supporters adverses, mais bien des fans hongkongais. Des spectateurs qui ne sont pas fâchés contre leur sélection, bien au contraire. Mais qui marquent leur désapprobation à l'encontre de, l'hymne national de la République populaire de Chine , imposé à leur sélection depuis 1997 et symbole à leurs yeux de l'oppression du pouvoir central chinois.Depuis la révolution des parapluies de 2014, où les Hongkongais s'étaient mobilisés en masse pour protester contre un projet de réforme institutionnelle à visée autoritaire de Pékin, un vent de révolte anime la population et plus spécifiquement la jeune génération. Un souffle qui a trouvé en l'équipe nationale hongkongaise un vecteur de résistance face à la pression croissante de la Chine . Les fans hongkongais savent que lorsqu'ils conspuent leur propre hymne national – comme face au Qatar en 2015 ou lors d'une rencontre amicale face au Cambodge en septembre dernier – leur action bénéficiera d'une certaine résonance médiatique. Pour la simple raison que, malgré le déclin du championnat local, la sélection nationale, elle, bat des records de popularité ces dernières années. «» , analyse Tobias Zuser, enseignant-chercheur à la Hong Kong University School of Business et créateur du site offside.hk , dédié au football hongkongais. «» Point culminant de la rivalité avec Pékin, la double confrontation opposant en 2015 Hong Kong à la Chine dans le cadre des qualifications pour le Mondial 2018. Deux sommets où l'équipe nationale hongkongaise tient la dragée haute aux Chinois, obtenant deux matchs nuls, dont l'un à domicile, dans un stade politisé comme jamais. Ce jour-là, de nombreux fans locaux brandissent des banderoles où l'on peut lire «» , tout en se fendant de slogans orduriers contre les Chinois, prononcés en cantonais. «» , poursuit Tobias Zuser.Deux matchs vexants pour Pékin, qui n'a pas tardé à prendre des mesures jugées punitives côté Hong Kong. Fin 2015, la Fédération chinoise de football annonce que les joueurs hongkongais, qui sont nombreux à évoluer en Chine, auront désormais le statut de joueurs étrangers au sein du championnat chinois. Un sacré bâton dans les roues des footballeurs hongkongais, alors que seuls trois étrangers par équipe sont autorisés à jouer simultanément lors des matchs de Chinese Super League. Dans ce contexte tendu, sur comme en dehors du pré, difficile de croire que les fans hongkongais supporteront la Chine si elle se qualifie pour la Coupe du monde 2018 en Russie. «, confirme Tobias Zuser.(mouvement contestataire qui exigeait des réformes politiques et démocratiques, mais réprimé dans la violence le 4 juin 1989 à Pékin, ndlr)Cependant, le ressentiment à l'égard du pouvoir chinois que les Hongkongais expriment à travers leur sélection reste malgré tout nuancé. «» , pose Tobias Zuser. «, analyse Justin Kwan, chercheur à l'Asia Pacific Foundation.» Ainsi, après les Jeux olympiques de Pékin en 2008, dans un contexte plus pacifié qu'aujourd'hui entre Hong Kong et la Chine, le chercheur en sciences politiques, Sonny Lo, relevait que «» «» , précise Justin Kwan. Une double identité qui n'a pas fini de muter. En septembre 2016, le leader révolutionnaire Joshua Wong a fondé le parti, qui réclame pour Hong Kong le droit à l'autodétermination en 2047, et collabore avec d'autres nouveaux partis plus radicaux, prônant l'indépendance. De quoi alimenter pour de nombreuses années encore la fibre protestataire qui anime les fans de l'équipe nationale hongkongaise.