Hommage à Furiani le 5 mai

KC

Comme quoi, la LFP est capable de mettre ses querelles de côté avec le SC Bastia . Et c'est tant mieux.Le 5 mai prochain, vingt-cinq ans jour pour jour après le drame de Furiani, un hommage sera rendu aux dix-huit victimes et 2300 blessés de la catastrophe. La Ligue de football professionnel a confirmé ce mercredi que lors de la rencontre entre Saint-Étienne et Bordeaux et pendant les sept matchs de Ligue 2, une minute de silence ou d'applaudissements serait observée. Cette décision avait déjà été prise en juillet 2015 par le ministère des Sports, et attendait la dernière confirmation de la LFP.Normal.