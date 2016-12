Hoffenheim se plante, le Hertha se relance

0

La vie à l'ombre.Alors que le Bayern s'amusait à remettre le RB Leipzig à sa place mercredi soir (3-0), ses poursuivants lointains n'ont pas tous su en profiter. C'est le cas d' Hoffenheim , incapable de s'imposer depuis deux rencontres, et qui a été rejoint en fin de match par le Werder Brême (1-1) grâce à un but de la pépite Serge Gnabry à trois minutes de la fin.De son côté, le Hertha Berlin s'est relancé et s'est replacé sur le podium après sa victoire autoritaire face à la lanterne rouge Darmstadt (2-0) avec notamment un but de la tête de Salomon Kalou . Les hommes de Pál Dárdai respirent après deux défaites consécutives.Le spectacle, lui, était ailleurs et est une nouvelle fois venu des pieds d' Anthony Modeste , de nouveau buteur avec Cologne lors de la réception de Leverkusen (1-1). L'attaquant français a cette fois claqué une demi-volée parfaite sur un centre de Frederik Sørensen.Dans l'autre rencontre de la soirée, Ingolstadt s'est incliné à domicile contre Fribourg (1-2) où Florian Niederlechner a inscrit un doublé.Place aux vacances.