Hoffenheim scalpe le Bayern

TSG Hoffenheim 2-0 Bayern Munich

Ce match, c'est un peu celui des retrouvailles. Partis cet été respirer l'air de la Bavière, Niklas Süle et Sebastian Rudy retrouvent leur ancien jardin. Le premier sur le banc, le second dans le onze de départ. Côté Hoffenheim , l'entraîneur Julian Nagelsmann a dû se passer des services de Serge Gnabry , prêté par le Bayern et blessé à la cheville. Sur le flanc droit de l'attaque bavaroise, Thomas Müller débute son 400match sous la vareuse de l'Etoile du Sud. Mais sa quête d'une 286victoire s'avère plus ardue que prévu. Si les visiteurs dominent d'entrée de jeu, ils se heurtent à une défense compacte et solide qui empêche Lewandowski, Coman ou encore Tolisso de parachever leurs tentatives. Hoffenheim multiplie alors les contres et trouve la faille à la vingt-septième minute par l'intermédiaire de Mark Uth . Un but plus que litigieux car deux ballons étaient sur la pelouse lors de sa frappe. Pas de quoi influencer l'arbitre qui renvoie les deux équipes au vestiaire avec un goût d'amertume pour les uns et la rage de vaincre pour les autres.En deuxième période, la tendance reste la même : le Bayern a la possession mais sa défense a des allures de tigre de papier. Preuve en est lorsque Hoffenheim double la mise cinq minutes après la reprise. Le centre de Zuber est millimétré et Uth n'a plus qu'à fusiller un Neuer impuissant dans son petit filet. Comme un symbole, Carlo Ancelotti reste hébété sur son banc, tandis que Julian Nagelsmann harangue constamment le public et ses troupes, qui ont cinq fois moins tiré au but que leurs adversaires. Mais avec quelle réussite ! L'Italien doit se mordre les doigts d'avoir à ce point fait tourner son effectif, en faisant notamment débuter sur le banc des pointures comme Ribéry, Robben et James Rodriguez (tous trois entrés en cours de jeu), surtout au vu de l'absence de cadres comme Alaba (blessé) Boateng et Vidal (tous deux encore physiquement sous le coup de la semaine internationale).Au coup de sifflet final, Hoffenheim est co-leader de la Bundesliga avec Dortmund . Le Bayern quant à lui, pointe à une surprenante cinquième place. Un sursaut d'orgueil est à prévoir mardi prochain avec la réception d' Anderlecht en Ligue des Champions. Quant aux vainqueurs du jour, ils auront à cœur de prouver qu'ils sont devenus grands, en Europa League face à Braga