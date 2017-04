Hoffenheim grimpe sur le podium

0

Hoffenheim 1-0 Francfort

Après le match nul de Dortmund , samedi après-midi, face à Cologne Hoffenheim avait une occasion en or de faire son apparition sur le podium de cette Bundesliga. Pour cela, une seule chose à faire : s'imposer face à Francfort, ce dimanche.Pas vraiment une simple formalité, d'autant que l'Eintracht, après sa solide série de dix matchs sans la moindre victoire est enfin parvenu à retrouver le chemin du succès, la semaine dernière, face à Augsbourg. Ce sont donc des Francfortois en confiance qui se pointent sur la pelouse de la Rhein-Neckar-Arena. Et d'ailleurs, cela se ressent sur le terrain où les visiteurs parviennent à faire jeu égal avec les hommes de Julian Nagelsmann . On se dit même que les deux équipes ne vont pas pouvoir se départager, puisque si les minutes défilent, le score, lui, ne bouge pas d'un pouce. Mais comme la semaine dernière face à Cologne Hoffenheim a finalement trouvé la solution dans les derniers instants. Cette fois-ci, c'est une tête d'Hübner à la 89minute de jeu qui permet à Hoffenheim d'obtenir une belle victoire.Et une victoire précieuse, surtout, puisque voilà Hoffenheim qui ravit donc la troisième place à Dortmund . À trois journées de la fin du championnat. Autant dire que l'affiche entre les deux équipes, la semaine prochaine, sera déterminante pour savoir qui accompagnera le Bayern et Leipzig en Ligue des champions.