Hinschberger, the ultimate collection

Pas de pression... mais une deadline

Hantz : « Aucun joueur ne ferait exprès de perdre pour qu’un entraîneur se fasse virer »

Engrenage

Par Mathieu Rollinger

Propos d'Alain Perrin et de Frédéric Hantz recueillis par MR.

Samedi soir dernier, au moment où les projecteurs de Geoffroy-Guichard s’éteignaient, plongeant le stade dans une douce obscurité après une victoire des locaux, l’avenir d’un homme s’assombrissait davantage. Philippe Hinschberger savait alors qu’il ne disposait plus que d’un joker pour sauver sa peau de coach du FC Metz. Et ce match couperet se déroulera à Saint-Symphorien face à un concurrent direct au maintien, le Dijon FCO. Une situation qui a été imposée par son président juste avant la trêve internationale. «» , déplorait début octobre Bernard Serin au micro de la radio locale Direct FM. Metz était alors dernier du championnat, avec seulement trois points au compteur. Face à l’urgence, il décide de «» .S’il dédouane son coach de l’adaptation difficile des recrues, d’un calendrier peu avantageux et de faits de jeu défavorables, le boss messin exhorte Philippe Hinschberger à redresser rapidement la barre, sous peine de devoir payer les pots cassés. «» , ajoutait-il. Pas d’objectifs comptables, pas de ligne directrice clairement définie, mais unefixée à ce 21 octobre. Si le mot n’apparaît pas dans la bouche du président Serin, l’ultimatum est bel et bien posé. Terme piqué au champ lexical de la diplomatie internationale, utilisé généralement dans un contexte de crise, l’ultimatum apparaît comme le dernier recours avant d’éventuelles sanctions. À l’échelle du football, ces sanctions ont tendance à s’appliquer à un seul homme, l'entraîneur, même si le mal est collectif.» , admet Frédéric Hantz, qui a connu des départs difficiles dont celui de Montpellier en janvier dernier. L’objectif est alors de susciter un choc psychologique censé stimuler tout un groupe. «, affirme Alain Perrin » Une situation extrême dans laquelle un entraîneur peut aussi trouver des solutions qu’il n’a pu considérer avant d’être face au mur. «, explique l’ex-Manceau Frédéric Hantz.Pourtant, le sort d’un technicien dépend beaucoup du soutien dont il dispose auprès de ses joueurs. Même si Frédéric Hantz assure qu’ «» , Alain Perrin estime que «» . «» À Metz, Philippe Hinschberger bénéficie encore d’un certain crédit auprès de ses joueurs cadres et même auprès de la direction. «» , comme l’admet lui-même Bernard Serin. Et c’est de là que peut venir son salut.Cependant, quel que soit le sort d’Hinschberger, on peut se demander si l’ultimatum est réellement la méthode de management idoine pour permettre à une équipe de ressortir la tête de l’eau. Si pour la direction, il s’agit surtout d’envoyer un signal aux médias et aux supporters pour montrer qu’elle a encore les choses en main, l’effet sur le coach est plus relatif. «, assure Frédéric Hantz.» Un pansement médiatique qui pourrait même empêcher la cicatrisation. «, alerte Alain Perrin Pour un club qui cherche à inverser la dynamique, l’ultimatum apparaît donc comme une opération risquée. Qu’en sera-t-il si Hinschberger réussit sa mission ? Une fois la confiance à l’entraîneur renouvelée, le club pourra-t-il réellement repartir sur des bases saines ? «, déplore Alain Perrin » Un avis que partage son collègue Frédéric Hantz : «» À cette heure-ci, avoir droit à une répétition ressemble à un luxe pour le Hinsch', car cela voudra dire qu’il aura su stopper le compte à rebours avant que la bombe n’explose. Et après, seulement après, il pourra desserrer son nœud de cravate et tremper les lèvres dans un vodka-martini.