Hinschberger démis de ses fonctions

La sentence est tombée.Après un début de saison chaotique, Philippe Hinschberger n'est plus l'entraîneur du FC Metz. «» , indique le club lorrain dans son communiqué . Le coach avait deux matchs pour redresser la barre, mais les Grenats se sont inclinés à Saint-Étienne (3-1) et contre Dijon à domicile (1-2). L'intérim sera assuré par José Pinot, actuel entraîneur de l'équipe réserve du club, alors que les Messins rencontreront mercredi le Red Star en Coupe de la Ligue.Premier entraîneur licencié de la saison, Hinschberger était sur le banc messin depuis décembre 2015 et avait permis au FC Metz de retrouver l'élite.