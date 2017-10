Hinschberger charge l'arbitrage

1

FC

92minute au Stade de la Beaujoire. Metz obtient un penalty alors qu'il est mené 1-0 par Nantes et qu'il évolue à dix après l'expulsion de Benoît Assou-Ekotto Nolan Roux le transforme... mais l'arbitre considère que la tentative doit être retirée. Forcément, l'attaquant s'élance et échoue. Lui et ses partenaires repartent donc avec une défaite en travers de la gorge. Chose que ne digère pas leur entraîneur, Philippe Hinschberger . «, s'est ainsi étouffé le technicien en conférence de presse. Claudio Ranieri , lui, était également en colère. mais pour un autre raison : «» Technique d'évitement ?