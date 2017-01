Hinschberger : « Aulas en a fait des tonnes »

5

La LFP a tapé là où ça fait mal.Le FC Metz courbait le dos en attendant le verdict de la commission de discipline de la Ligue, suite aux jets de pétards sur Anthony Lopes le 3 décembre dernier. Celui-ci est tombé ce jeudi. En plus de faire rejouer le match à huis clos alors que son équipe menait avant son interruption, Philippe Hinschberger ne digère pas le retrait de deux points au classement (plus un en sursis). «, a réagi l'entraîneur messin sur les ondes de RMC.Pour Hinschberger, la pression mise par Jean-Michel Aulas a influencé la sévérité du jugement sur une affaire dont la responsabilité du club serait engagée à cause de la bêtise de quelques individus. «La réaction du coach des Grenats va dans le même sens que celui de son président. «, a déclaré Bernard Serin à la sortie de la commission.Pour Hinschberger, la pilule passe mal : «Préfecture de la Moselle, Metz se situe à 1038 kilomètres de Bastia.