Higuita victime d'un gang ?

138

😐 Une publication partagée par Jose Rene Higuita (@higuitarene1) le 11 Avril 2017 à 6h57 PDT

Lean esto por favor ! Une publication partagée par Jose Rene Higuita (@higuitarene1) le 11 Avril 2017 à 19h07 PDT

AS

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

S.O.S.René Higuita va mal. L'ancien gardien mythique de la sélection colombienne a posté une vidéo sur Instagram dans laquelle il explique être victime d'une demande d'extorsion de fonds : «(bande criminelle en Colombie , ndlr). »Devenu célèbre grâce à ses frasques et son coup du scorpion, Higuita est aujourd'hui âgé de cinquante ans, il vit depuis plusieurs années dans une ferme d'élevage de la municipalité de Puerto Berrio, située dans la région de Magdalena Medio, une des régions les plus touchées par le conflit armé entre la guérilla, les paramilitaires et les agents de l'État. L'ancien gardien a également publié un message de paix, dans lequel il assure être «» . «Une sale histoire qui ne lui serait jamais arrivé du temps où il était ami avec... Pablo Escobar