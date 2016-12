Higuaín terrasse le Toro, l'Udinese se paie l'Atalanta

Au terme d'un derby enlevé de bout en bout, la Juve s'est reposée sur son matador Gonzalo Higuaín pour venir à bout du Toro de Siniša Mihajlović. L'Udinese s'est défaite de l'Atalanta, tandis que Palerme n'en finit plus de s'enfoncer dans les bas fonds de la Serie A.

Torino 1-3 Juventus Turin

Bologne 0-0 Empoli

Atalanta 1-3 Udinese

Palerme 0-2 Chievo Verone

Cagliari 0-5 Napoli

Le cri du coq pour commencer. Le volatile est l'animal fétiche d' Andrea Belotti , qui conclut d'une tête précise une superbe action collective amorcée par Zappacosta, puis Daniele Baselli . La Juve, fébrile derrière, crée quand même le danger dans la surface du Toro, notamment grâce à l'activité incessante de Sandro sur l'aile, mais Higuaín comme Mandžukić pèchent dans la finition. Jusqu'à ce que Pipita se retrouve dans la surface après un contre éclair, pour tromper subtilement Hart d'une frappe croisée. Pour le reste, comme dans tout bon derby, ça se bastonne : Mandžukić est averti pour un tacle façon M. Bison dans, tandis que Castán fait des prises de judo sur corner.En seconde période, la Vieille Dame est coupable d'erreurs de relances hallucinantes, mal exploitées par un Toro au pressing étouffant, mais imprécis dans la surface adverse. Zappacosta, Ljajić comme Belotti manquent ainsi successivement de justesse leurs tentatives dans les seize mètres turinois. Lesserrent les fesses derrière et laissent Higuaín faire ce qu'il sait faire de mieux : planter un pion assassin en fin de match. Sur un long ballon aérien, l'Argentin joue de son corps pour se défaire du marquage de Barreca et claque une demi-volée sublime qui laisse Hart impuissant. Dybala, entré en cours de jeu, n'a plus qu'à se promener dans la défense adverse pour servir Pjanić, qui conclut en deux temps. Sans tout à fait convaincre, mais avec un Pipita étincelant, la Vieille Dame s'adjuge le premier derby turinois de la saison.Ça commence piano, piano. Destro pour Bologne , puis Maccarone pour Empoli allument quelques mèches avant la mi-temps, mais rien de bien appétissant à se mettre sous la dent pour les spectateurs du stade Renato-Dall'Ara. Malheureusement pour eux, le second acte sera autant, sinon encore plus pauvre en occasions. Résultat plutôt positif pour Empoli, qui se maintient juste en dehors de la zone de relégation.Dix tirs à un, 73% de possession en première période : l' Atalanta a toutes les cartes en main pour faire la leçon à l' Udinese cet après-midi. Sauf que les Frioulans ont dans leur rang Duvan Zapata , un mec auquel il ne faut pas beaucoup d'occasions pour trouver les filets adverses. Le Colombien vient s'immiscer tout en puissance dans la défense de Bergame avant de conclure de près. Mais la domination desva finir par payer. Papu Gómez dépose ainsi un amour de centre pour Kurtić, qui égalise logiquement. Les hommes de Gian Piero Gasperini continuent de dominer outrageusement, mais Udine est d'un cynisme impressionnant. Seko Fofana enroule d'abord une frappe superbe dans la lulu de Sportiello, avant que Théréau ne soit à la conclusion d'un contre éclair pour parachever le succès des siens.À Vérone, Valter Birsa est un homme heureux. Depuis son arrivée a l'été 2014, l'ancien Auxerrois est un rouage essentiel du milieu de terrain des. Rien de vraiment surprenant à le voir ainsi marquer peu avant le quart d'heure de jeu. Déjà une quatrième réalisation en Serie A pour lui. Mais à Vérone, personne n'oublie que le vrai buteur maison reste Sergio Pellissier , qui profite d'une énorme bévue de la défense sicilienne pour doubler la mise dans le second acte. Palerme , assommé, ne reviendra plus et reste abonné à la dernière place de la Serie A.