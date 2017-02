Higuaín réveille la Vieille Dame

Pas bien réveillée en première période, la Juve a dû attendre qu'Higuaín plante un doublé d’assassin pour dominer sans trop se fatiguer des Sardes impuissants de bout en bout.

4

Cagliari 0-2 Juventus

Higuaín, un éclair dans la nuit

Gonzalo, bis repetita

Une bonne dose de Pipita, ça vous réveille un homme. Ou plutôt une Vieille Dame. Sans envie, ni génie en première période, la Juve a dû s'en remettre à son buteur en série argentin pour trouver la faille dans la défense de Cagliari . Deux buts de chasseur inscrits en un éclair, qui viennent illuminer une prestation finalement assez terne de la part desUne Vieille Dame sous Prozac. Complètement anesthésiée lors du premier acte, la Juve déjoue face à une formation sarde disciplinée et rigoureuse tactiquement. Lesne se procurent pas la moindre occasion, Mandžukić et Dybala courent dans le vent, et Massimiliano Allegri gueule sans s’arrêter sur ses hommes, qui multiplient les phases de jeu stériles. Cagliari , serein, n'hésite pas à se faire plaisir par séquences, Boriello claquant même quelques sombreros pas dégueu. Barella, lui, s'essaie à un salto olympique dans la surface après un tacle de Chiellini, pour essayer de gratter un penalty. Bien tenté, mais c'est non. La Juve ne montre toujours pas grand-chose, mais Gonzalo Higuaín s'en fout. Marchisio le lance dans la surface en profondeur et l'Argentin conclut d'une balle piquée parfaitement croisée. La classe du prédateur. Une inspiration qui permet à la Juve de regagner les vestiaires avec un pion d'avance, sans avoir vraiment convaincu lors du premier acte.Pas de pot pour Cagliari , Allegri semble avoir recadré comme il faut ses ouailles à la pause, qui entament la seconde période à deux cents à l'heure. LeCuadrado bouffe complètement les défenseurs, avant de transmettre à Dybala, qui sert Higuaín sur un plateau. Contrôle de l'intérieur du pied, extérieur du pied soyeux et ça fait deux zéro. Et 18 pions en championnat pour l'attaquant, qui rejoint Edin Džeko au sommet du classement des buteurs. Les hommes de Massimo Rastelli , sonnés, mais pas encore KO, mettent un temps le pied sur le cuir face à une Juve encore un peu trop facile et attentiste. Leurs offensives, trop timides, sont sans danger pour la défense. La Vieille Dame, sûre de sa force, gère son avantage et voit même Nicolò Barella lui faciliter la tâche. Le milieu sarde se chope un deuxième jaune synonyme de rouge après une charge virile contre Pjanić, tout juste entré en jeu. De quoi permettre aux hommes d'Allegri de monopoliser le ballon et d’engranger leur cinquième succès de rang en championnat, les mains dans les poches. Le tout en contrariant encore les espoirs de leurs poursuivants, qui attendent semaine après semaine de voir lesfaire un faux pas en Serie A. Même assoupie comme ce soir, cette Vieille Dame-là ne semble pas franchement du genre à trébucher.