Higuaín, l'éternel coup de barre

Face à Tottenham, Gonzalo Higuaín aurait pu devenir le héros de ce huitième de finale aller de Ligue des champions avec son doublé inscrit en neuf petites minutes. Mais, comme souvent lors des rencontres décisives, l'attaquant argentin a gâché cette énorme performance avec un penalty envoyé sur la barre transversale d'Hugo Lloris.

C'était pourtant du grand Higuaín

Souviens-toi mai 2015

C’est l’histoire d’un homme né pour marquer des buts à la pelle, mais dont le grand public ne retient finalement que les matchs décisifs vendangés. L’élimination du Real Madrid par l’Olympique lyonnais en huitièmes de finale de Ligue des champions en 2010 ? La faute à sa frappe sur le poteau alors que la cage était vide. La défaite de l’ Argentine en finale de Coupe du monde 2014 ? La faute à son occasion gâchée. Les deux défaites de l’en finale de Copa América 2015 et 2016 face au Chili ? La faute à son tir au but manqué et à son face-à-face avec Claudio Bravo perdu. Lui, c’est Gonzalo Higuaín et, malgré les erreurs de Cristiano Ronaldo – avec le Real Madrid – et de Lionel Messi – avec l’ Argentine –, lors de ses défaites mémorables, c’estqui enfile à chaque fois le costume de bouc émissaire.Un costume de bouc émissaire que Gonzalo Higuaín pourrait une nouvelle fois endosser, en cas d’élimination de la Juventus à Wembley à cause de ce penalty raté, alors que Serge Aurier avait offert l’occasion de tuer la rencontre juste avant la pause à desen souffrance. Outre le fait qu’il souligne à quel point les Franco-Argentins aiment fracasser la barre transversale, ce penalty prouve quen’est pas totalement guéri de ces maux. Et pourtant, l’ancien buteur du Real Madrid avait réalisé une première période de rêve, ouvrant la marque d’une sublime demi-volée, avant d’ajuster Hugo Lloris sur penalty. Le tout en neuf petites minutes. Mais, plus que son doublé, les supporters de l’Allianz Stadium ont pu se délecter de son jeu dos au but toujours aussi précieux et ont même pu s’apercevoir queavait perdu quelques kilos lorsqu'il a réussi à prendre de vitesse le jeune et véloce Davinson Sánchez à plusieurs reprises. Autant de feux verts dont personne ne se souviendra à cause de cette sortie de route directement dans les bois d' Hugo Lloris Un doublé et un penalty manqué : outre lesde la Juve, Gonzalo Higuaín a dû faire remonter des mauvais souvenirs à ceux du Napoli. 31 mai 2015, dernière journée de Serie A. Quatrième, le Napoli reçoit la Lazio pour une qualification en Ligue des champions. La mission est simple : une victoire et le Napoli termine troisième. Sinon, c’est la bande de Marco Parolo qui garde son siège. Dominés au San Paolo, les Napolitains sont logiquement menés 2-0 à la pause, avant que celui qui n’était pas encore devenu Judas à leurs yeux ne claque un doublé en neuf minutes, déjà. La suite ? Un penalty manqué par Higuaín et deux buts en fin de match d’ Ogenyi Onazi et Miroslav Klose pour offrir la place de barragiste en C1 à la Lazio . Au grand dam de, qui ne pensait pas que cette soirée allait se répéter trois ans plus tard. La grande différence, cette fois-ci, c'est qu'Higuaín aura l’occasion de se rattraper au match retour.