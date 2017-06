Higuaín-Khedira, prophètes en Italie

Écartés de la Maison-Blanche, Gonzalo Higuaín et Sami Khedira se sont pleinement épanouis dans le Piémont, devenant deux pivots essentiels de la Juventus d'Allegri. Pour peut-être prendre leur revanche sur un club aux yeux duquel ils ne semblaient ni assez glamours, ni assez solides, pour tenir la distance à Madrid.



Exigences madrilènes

Casting parfait

Par Adrien Candau

De leurs passages respectifs au Real subsiste comme un goût désagréable d'inachevé. Comme un film d'action haletant plombé par un climax raté. Ou une amitié prometteuse flétrie par le passage du temps. À Madrid, Gonzalo Higuaín et Sami Khedira ont gagné un paquet de titres et la reconnaissance de leurs pairs. Pourtant, ni l'un ni l'autre n'ont été conservés par le club castillan, pour finir par rebondir avec virtuosité dans le Piémont. La faute à des profils finalement sans doute plus taillés pour revêtir les rayures blanches et noires du maillotque l'immaculée tunique blanche madrilène.D'abord parce qu'à Madrid, l'un et l'autre ont souffert de l'extrême friabilité du capital confiance qui est accordée aux joueurs de la Maison Blanche. Higuaín, bien sûr, en est l'exemple le plus parlant, lui qui n'a pas pu s'installer durablement à la pointe de l'attaque en raison de la concurrence féroce de Karim Benzema . Un joueur qui, contrairement à l'Argentin, a le mérite de répondre aux attentes du public madrilène en C1, alors que la conquête de laobsédait les. Ce qui vaudra rapidement aux supporters de cataloguer Higuaín comme un attaquant trop perméable à la pression des grands rendez-vous européens. Critiqué, parfois sifflé,garde un souvenir contrasté de son vécu dans la capitale espagnole. «» , confessait-il avant de quitter Madrid pour Naples à l'été 2013. Avant d'évoquer, amer, les huées dont il a été la cible à l'issue de la demi-finale retour de Ligue des champions contre Dortmund la même année, qui a vu le Real échouer dans le dernier carré de la C1 : «A contrario,a trouvé en la Vieille Dame un club qui le désire suffisamment pour claquer plus de 90 millions d'euros sur un buteur qui approche de la trentaine. L'Argentin, chouchouté par le public turinois, n'a pas manqué de comparer la ferveur desà l'exigence froide des fans du Real : «» Rien à voir avec les investissements consentis par la Vieille Dame pour relancer Khedira à la fin de son cycle madrilène : la Maison-Blanche laisse alors son joueur partir gratuitement, convaincue que l'Allemand, plombé par une série ininterrompue de blessures, est fini pour le football de haut niveau. Parti de Madrid le moral dans les chaussettes, l'ancien de Stuttgart trouve en la Juve un club salvateur, qui lui fait immédiatement confiance et lui redonne foi en ses capacités : «Finalement, la reconnaissance immédiate dont ont bénéficié Higuaín et Khedira en Italie illustre sans doute que leurs profils et qualités sont de nature à être plus valorisés par le football transalpin qu’ibérique. Sami Khedira en est d'ailleurs intimement convaincu. Porteur d'eau de luxe au Real Madrid, l'Allemand est devenu un élément déterminant du milieu turinois, dont les performances sont louées et remarquées : «Higuaín, lui, peut s'appuyer à Turin sur un club qui place en lui une confiance inébranlable, comme en attestent les près de 3000 minutes de jeu qu'il a disputées sur le pré cette saison, ce qui en fait le joueur le plus utilisé par Massimiliano Allegri. Là, son profil d'avant-centre axial pur n'est pas perçu comme un manque de polyvalence, mais comme une qualité, dans un club qui garde un amour prononcé pour les couples d'attaque formés d'un neuf et demi créateur – Baggio, Del Piero et maintenant Dybala – pour assister une pointe létale dans la surface, dans la veine d'Inzaghi ou David Trezeguet. Des attaquants avec qui Higuaín partage une obsession dévorante du but, comme le faisait remarquer Patrice Évra en octobre dernier : «» Parfait pour la Juve, ou presque, carcomme Khedira doivent encore aider la Vieille Dame a remporter une C1 qui lui échappe depuis plus de vingt ans. Histoire de devenir définitivement prophètes en Italie.