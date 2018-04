Higuaín et ses rendez-vous manqués

Malgré son palmarès et ses buts à la pelle, Gonzalo Higuaín peine à se faire accepter parmi les meilleurs neuf de sa génération. Face au Real Madrid, il a l'occasion de mettre un coup de polish sur une image faussée par les manqués du passé.

Gonzalose Higuaín, vraiment ?

Cette fois, c'est la bonne ?

Par Andrea Chazy

Une question de point de vue. Voir le verre à moitié plein ou alors à moitié vide. Des phrases qui veulent à la fois tout et ne rien dire, mais qui peuvent bouleverser complètement le regard que les observateurs ont sur un joueur. C’est un peu ce que vit Gonzalo Higuaín , lui qui court après une reconnaissance qui prend un malin plaisir à lui filer entre les doigts. L’image de cet homme fort contre les faibles et faible avec les forts est tenace, sûrement exagérée. Mais elle colle aux basques du natif de Brest qui a pourtant fait les efforts pour se montrer toujours plus fort, toujours meilleur. Pour l’instant en vain.Dans son histoire de footballeur, partout où il est passé, il est malhonnête de dire qu’Higuaín a véritablement échoué. À River, il s’est d’abord fait un nom. En Italie , il a tout explosé au Napoli et compte bien continuer à en faire de même à la Juventus . Même au Real, il a longtemps lutté fort pour conserver sa place de titulaire, finalement ravie par Benzema, comme il l’a rappelé au micro de Tyc Sports : «Car s’il est presque évident de rappeler qu’Higuaín a gagné tous les titres possibles en Espagne et en Italie , l’international argentin n’a pas oublié de marquer : il a passé la barre des 100 buts en Italie après à peine 153 matchs, une performance qu’il avait d'ailleurs déjà réalisée au Real Madrid (107 buts en 190 apparitions). Malgré ses stats, son parcours et ses titres, on a encore en tête de Pipita des ratés, comme lors de la finale de la Coupe du monde 2014, ou des matchs manqués en Copa América ou en Ligue des champions. Car même quand on prend sa défense, il y a toujours un «» qui traîne, à l’image de Diego Maradona qui déclarait à son propos en septembre pour DirecTV Sports à la suite de sa non-sélection : «» Un peu cruel de résumer Pipita seulement à ça.Son départ de Madrid en 2013 porte d’ailleurs le sceau de la plus grande critique qui lui soit faite : ne pas être décisif dans les matchs à enjeu. «» , aurait même déclaré un proche de Florentino Pérez en 2013. Car ce qui est vrai aussi, c’est qu’Higuaín n’a jamais remporté de titre majeur sur la scène européenne ou internationale. Entre 2014 et 2017, il a même disputé une finale de Coupe du monde, une de Ligue des champions et deux de Copa América avec à la fin le même constat d’échec. Difficile, derrière, de réussir à se défaire de cette étiquette demagnifique.Face à Tottenham en huitièmes après le match aller, c’est peut-être aussi pour cela qu’inconsciemment les observateurs retenaient de lui presque uniquement son penalty manqué, alors qu’il avait inscrit un doublé. Sauf que cette fois-ci, au match retour, c’est lui qui a terrassé les Londoniens en trois minutes avec un but et une passé dé filée à Dybala. Avec 5 buts et une passe décisive en 8 matchs de Ligue des champions, Higuaín a déjà égalé son record établi la saison dernière dans la coupe aux grandes oreilles. Face à son ancien club, c’est bien lui qui sera le danger numéro 1 pour l’arrière-garde madrilène. Et tant pis s’il n’a pas le physique parfait de CR7, car Higuaín a un rendez-vous avec son histoire à honorer.