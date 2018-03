Heung-Min Son place Tottenham sur le podium

208

Tottenham (4-2-3-1) : Lloris – Aurier, Sánchez, Vertonghen, Davies – Dembélé (Sissoko, 77e), Dier – Eriksen, Alli(Lucas, 83e), Son (Lamela, 70e) – Kane. Entraîneur : Mauricio Pochettino.



Huddersfield (4-2-3-1) : Lössl – Hadergjonaj, Zanka, Schindler, Kongolo – Williams, Hogg (Depoitre, 83e) – Quaner (Ince, 33e), Pritchard (Billing, 45e), Van La Parra – Mounié. Entraîneur : David Wagner.

Son a marqué des points.Remplaçant à Turin lors du huitième de finale aller de Ligue des champions (2-2), Heung-min Son compte bien être aligné d'entrée de jeu par Mauricio Pochettino ce mercredi pour la manche retour. Et vu le match du Sud-Coréen, auteur des deux buts face à Huddersfield (2-0), il semblerait que sa mission soit réussie. Tottenham a beau être un bel outsider en Ligue des champions, Mauricio Pochettino n'est pas du genre à délaisser la Premier League pour autant. C'est donc avec leur onze de gala que lesaccueillent desbien partis pour se maintenir dans l'élite. Et qui dit onze de gala à Wembley, dit domination totale de Tottenham qui fait tourner la baballe à merveille avant d'amener le danger dans la surface adverse. Heureusement pour les coéquipiers de Steve Mounié, l'ancien Guingampais Jonas Lössl a la main chaude et s'interpose devant Harry Kane (17) et Christian Eriksen (26).C'est alors que Heung-Min Son entre en scène et profite d'un caviar de Dele Alli pour s'amuser de Lössl avant de pousser le cuir dans le but vide (1-0, 27). Pas refroidi par la pause de quinze minutes, le Sud-Coréen remet le couvert au retour des vestiaires en reprenant de la tête un amour de centre de Harry Kane (2-0, 56). Le break est fait, Mauricio Pochettino peut faire sortir le héros du jour, conserver tranquillement les trois points et même permettre à Lucas Moura de gambader sur le pré.Avec cette victoire, Tottenham retrouve le podium, au moins jusqu'à la fin de la rencontre entre Liverpool et Newcastle programmé en fin d'après-midi.