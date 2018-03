Hervin Ongenda en D3 espagnole

LR

La question pourrait très bien être le prochain sujet du bac de philosophie : à quoi va ressembler la suite de la carrière de Hervin Ongenda Formé au PSG , où il a même goûté à l'équipe première (seize apparitions pour deux buts), Hervin Ongenda peine à confirmer ce début de vie professionnelle suave. Après une sombre expérience de six mois et 58 minutes au sein du club néerlandais de Zwolle, le milieu offensif s'est retrouvé sans contrat depuis juillet 2017.Courtisé en 2013 par Arsenal et Manchester City , le joueur de 22 ans est en passe de retrouver la lumière. Le Parisien va en effet s'engager avec le Real Murcie, actuel 4de D3 espagnole. À l'essai depuis le 7 mars, il est ainsi sur le point de laver un terrible affront, puisqu'il a récemment été recalé du Levski Sofia Et si la carrière d'Ongenda débutait en fait vraiment maintenant ?