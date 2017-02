Hernanes vers la Chine ?

0

CP

Après sept années passées à gambader sur les pelouses de Serie A, Hernanes a découvert le rôle ingrat de cireur de banc. Cette saison, le Brésilien n'a été titularisé qu'à huit reprises en championnat par Massimiliano Allegri . Pire, il n'apparaît même plus dans liste fournie par son coach pour la Ligue des champions.Comme tous les joueurs en manque de temps de jeu, le milieu de terrain suscite l'appétit des clubs chinois, et plus particulièrement du Hebei Fortune. Une option qui ne déplairait pas à l'ancien de la Lazio . «, a insisté l'agent du joueur dans un entretien au. »Reste à savoir s'il partira faire fortune à Hebei.