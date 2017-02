Hernanes rejoint Gervinho et Lavezzi en Chine

0

AL

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Encore un. Le dernier achat compulsif venu de Chine concerne cette fois le milieu de terrain de la Juventus, Hernanes , en partance pour le Hebei China Fortune. La Juventus l'a officialisé ce jeudi.On ne s'en étonne même plus désormais. Alors que le mercato est fermé en Europe, en Chine les clubs ont jusqu'à fin février pour terminer leurs emplettes. Laavait annoncé il y a quelques jours une offre du Hebei China Fortune. Le Brésilien était loin d'être indispensable à la Juventus et était donc sur le départ : il n'a joué que dix rencontres de Serie A cette saison et, surtout, il n'a pas été repris pour la phase finale de la Ligue des Champions.Arrivé pour 13 millions en 2015 à Turin en provenance de l'Inter, il s'en va donc rejoindre Gervinho et Ezequiel Lavezzi (entre autres) au sein de l'équipe entraînée par Manuel Pellegrini , pour un montant de 8 millions d'€ (plus 2 de bonus).On ne connaît pas le salaire que percevra Hernanes , mais avoir l'honneur de jouer avec le grand Stéphane Mbia, ça n'a pas de prix.