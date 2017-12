Les orgies de jeunesse d'Hernán Crespo

Hernán Crespo realizó una increíble confesión sexual en la televisión pic.twitter.com/mRJOy4uv4n — El Destape (@eldestapeweb) 3 décembre 2017

JB

Le collectif avant tout.Retiré des terrains depuis 2012 et aujourd'hui vice-président de Parme, Hernán Crespo a connu une riche carrière entre la Serie A, Chelsea et l'. Et alors qu'il explosait en Europe, au début de sa carrière, l'Argentin a profité de sa jeunesse à sa manière, comme il l'a révélé à la télévision de son pays.En direct sur la chaîne Telefe, l'ex-goleador a surpris son monde en avouant qu'il avait participé à des petite sauteries collectives : «L'histoire ne dit pas quelle position occupait l'avant-centre de métier dans le schéma en question.