Henry Onyekuru a disparu

Attrape-moi si tu peux !Alors qu'Eupen reçoit ce jeudi soir le Standard Liège pour le compte de la 23journée de Jupiler Pro League, les germanophones ne pourront vraisemblablement pas compter sur leur pièce maîtresse : Henry Onyekuru.L'ailier nigérian, âgé de dix-neuf ans, vit un début de saison de folie avec les Pandas. En vingt-cinq matches, il a inscrit douze buts et délivré six passes décisives, aidant grandement son équipe à garder la tête hors de l'eau. Arrivé gratuitement en Belgique à l'été 2015, le Nigérian y est sous contrat jusqu'en 2020.Mais selon les informations de la RTBF, le joueur ne s'est pas présenté au rendez-vous d'avant-match cet après-midi. Pire encore, son club ne sait même pas où il se trouve. La raison serait le refus d'Eupen de vendre Onyekuru cet hiver, malgré l'intérêt prononcé de plusieurs clubs, à commencer par le Celtic Glasgow qui aimerait s'attirer ses services avant la fin du mercato. À cette fin, les Écossais ont formulé une offre d'un million et demi d'euros. Insuffisant pour Eupen qui refuse de le laisser partir pour moins de quatre millions.Sont également sur les rangs, le RB Leipzig et même Liverpool . Onyekuru n'a d'ailleurs jamais caché que son rêve était de jouer en Premier League.Une disparition qui n'arrange personne donc, sauf le Standard , dont la tâche pourrait être plus facile ce soir.