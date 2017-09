Henry et Neville n'auraient pas expulsé Mané

AG

Les deux consultants vedettes de Sky Sports, Thierry Henry et Gary Neville , sont revenus sur le carton rouge récolté par Sadio Mané lors de l'affiche de la 4journée de Premier League entre Manchester City et Liverpool (5-0). Un fait de jeu intervenu à la 37minute du match et qui a changé sa tournure. L'arbitre n'a pas hésité à sortir le carton rouge à la suite du choc entre le Sénégalais de Liverpool et Ederson , le gardien des» , a déclaré l'ancien joueur de Manchester United à la télévision britannique. L'ancienne gloire d' Arsenal partage également ce point de vue : «» À noter que le gardien brésilien ne s'est jamais relevé avant d'être évacué sur civière.