6

NB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Journée noire pour le FC Nantes et pour le foot français.L'ancien joueur et sélectionneur de l'équipe de France Henri Michel , est décédé d'un cancer ce mardi à l'âge de 70 ans. Ancien joueur légendaire du FC Nantes où il a évolué de 1966 à 1982, Henri Michel a porté le maillot des Bleus à 58 reprises. Après sa carrière de joueur, après des débuts sur le banc de l'équipe de France entre 1984 et 1988, il a sillonné le monde et l'Afrique en particulier où il a enchaîné les expériences comme coach de club et comme sélectionneur national, avec comme points d'orgue de sa carrière de sélectionneur une finale de la CAN avec la Côte d'Ivoire en 2006, une troisième place à la Coupe du monde 1986 avec la France et surtout une médaille d'or aux Jeux olympiques de 1984 à Los Angeles.Toute la rédaction de So Foot présente ses condoléances à sa famille et à ses proches.