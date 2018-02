Hells Angel

Enfermé dans un costume de doublure et jamais titularisé en Ligue des champions lors de la première partie de saison, Ángel Di María est l'homme de 2018 au PSG, celui qui attrape les projecteurs par ses statististiques, et ce, alors que la première manche face au Real est déjà demain. Assez pour foutre le bordel dans la tête d'Emery ? Probablement pas, mais dans cette histoire, c'est bien le Basque qui est gagnant.

« Que ces situations ne se reproduisent plus... »

De l'importance de la préparation

Souvenons-nous des sourires qui ont précédé la version macabre de l'histoire d'un sport qui peut être aussi violent que jouissif, revenons quelques minutes au Parc, à Barcelone, à cette manche aller rendue poussière par un retour qu'on aimerait être devenu, lui, une «» . Soit assez pour ne pas le reproduire. Une capsule, le 14 février 2017 : le PSG version QSI tient enfin son exploit, vient de broyer le Barça (4-0) et, au milieu de la démonstration de force, un homme distribue des cœurs pour la Saint-Valentin. Ici, les caresses prennent la forme de coups de couteau : un coup franc splendide dans la lucarne de Ter Stegen pour ouvrir une première fente, un enroulé parfait au retour des vestiaires pour faire glisser la lame là où Edinson Cavani se chargera plus tard d'enfoncer ce qu'on pense alors être le coup de grâce.Invité cet été à se replonger dans cetlors d'un entretien donné à Unai Emery disait : «Oui, c'est ce qui a «» , mais Javier Mascherano est intervenu, avec une faute au passage. Voilà : cette balle de 3-2 manquée par Ángel Di María est devenue un repère de travail pour Unai Emery . Oublions l'humiliation, oublions tout ça : «» C'est aussi devenu un repère pour l'international argentin lui-même, qui a depuis vu débarquer dans ses pattes Neymar et Kylian Mbappé, son temps de jeu fondre – aucune titularisation en C1 cette saison –, mais aussi sa situation devenir progressivement inconfortable à Paris. Pire : alors que le PSG doit encore trouver 45 millions d'euros d'ici au 30 juin prochain pour rentrer dans le cadre du fair-play financier (l'ardoise a été réduite grâce à la vente de Lucas à Tottenham et l'élimination de Monaco en C1, ndlr), Di María est devenu un joueur à vendre pour dribbler les sanctions, et ce, même si Unai Emery a souvent répété vouloir garder l'Argentin. Puis, la bascule, 2018, Cavani qui enchaîne un retard et une petite panne face au but, Mbappé qui danse entre une commotion cérébrale et une suspension, Neymar qui joue quand il le décide, et Ángel Di María est revenu dans la danse avec dix titularisations toutes compétitions confondues, neuf buts et quatre passes décisives. Hunter S. Thompson n'aurait pas dit autre chose : «Ainsi, certains commencent à se poser une question : Di María doit-il être titulaire au Bernabé u mercredi soir, où Emery jouera une partie de saison et son PSG avec ? Interrogé mardi soir à Sochaux, Kylian Mbappé, qui serait alors un titulaire sacrifié, s'est aventuré : « Unai Emery , lui, a affirmé être «» du joueur il y a quelques semaines, notamment au sujet de son implication dans une situation complexe, même sine s'est pas caché pour bouder lors de la première partie de saison.Qu'on soit clair : Ángel Di María ne devrait pas être titulaire à Madrid, ses récentes performances lorsque le niveau s'élève – à Lyon (1-2) notamment – ne jouant pas en sa faveur, et alors ? Il devrait l'accepter et être utile en sortie de banc. C'est ce dont Emery manquait l'an dernier au moment de tenir la barque dans la tempête, et le Basque tient désormais des solutions de rechange. Comme s'il récoltait doucement les fruits de sa fameuse concurrence expliquée en bouteilles d'eau. Cela doit permettre d'éviter que «» . Emery n'a pas tort et il devra trancher mercredi entre un joueur qui lui permettra de percuter et un autre qui vient d'inscrire son premier triplé depuis son arrivée à Paris en 2015 cette semaine. Le Basque dit que «» . Oui, mais c'est aussi une préparation.