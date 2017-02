Heitinga et ses pépins financiers

0

CP

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La semaine dernière, Johnny Heitinga célébrait sa première année en tant que retraité.Malheureusement, le joueur n'a pas le cœur à la fête. Et pour cause, depuis que le joueur de trente-trois ans a raccroché les crampons, le défenseur batave connaît quelques soucis financiers. Par conséquent, il est contraint de se serrer un peu la ceinture.» , clame l'ancien joueur de l' Ajax et d' Everton dans une interview accordée, avec sa compagne, au média néerlandais. Finis donc, les jets privés, mais pas que. Le couple a dû aussi faire une croix sur le styliste qui les conseillait pour leur garde-robe, tout comme les virées shopping à travers l'Europe : «» .Franchement, en fouinant un peu, il y a des pièces pas dégueulasses chez Kiabi et Celio.