Heimir Hallgrimsson : « Pelé, Maradona et Aron Einar Gunnarsson »

10

LG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Alerte, comparaison à chaud.En parvenant à sortir leader d’un groupe constitué de la Turquie , de l’ Ukraine et de la Croatie notamment, l’ Islande a réalisé l’exploit d’être la plus petite nation à se qualifier pour un Mondial. Suffisant pour que le sélectionneur des insulaires, Heimir Hallgrimsson , se livre à des déclarations hasardeuses après la victoire deux pions à zéro contre le Kosovo » , a balbutié le sélectionneur, sans toutefois développer son analogie entre ces deux monstres et son capitaine de 28 ans, actuel milieu de terrain de Cardiff City. Et la suite est du même niveau : «, lance-t-il, avec beaucoup de philosophie de comptoir.Pendant que les Anglais, eux, ont soigné le mal par le mal.