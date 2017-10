Hazard mène Chelsea à la victoire

Dominants tout en étant patients, les hommes d' Antonio Conte ne parviennent pas à ouvrir la marque en première mi-temps, mais se procurent plusieurs occasions. Comme lorsque Begović, oubliant qu'il ne joue plus pour les, dégage dans les pieds d'Hazard. Le Belge sert bien Morata, mais le tir de l'ancien Madrilène passe juste à côté. Quelques minutes plus tard, Morata, toujours lui, la met au fond, mais l'arbitre signale un hors-jeu très limite d'Azpilicueta. Peu après la demi-heure, Begović empêche Morata de conclure une belle action collective de Chelsea Mais tout vient à point à qui sait attendre. En début de deuxième mi-temps, Hazard reçoit la balle dans le dos de la défense de Bournemouth et s'en va perforer Begović sur son petit côté (0-1). Pourtant, ce sont bien lesqui sont mieux en jambes en cette deuxième période. Bournemouth pousse et se crée plusieurs occasions, mais aucune n'oblige Thibaut Courtois à sortir un arrêt dont seuls ses longs tentacules ont le secret. La preuve : la première tentative cadrée de l'équipe locale arrive à la 92... Pas le match le plus animé de la saison des, un comble au Vitality Stadium, mais les hommes de Conte repartent avec les trois points et restent à neuf longueurs de Manchester City