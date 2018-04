Hazard, la gestion du brouillard

Mal à l’aise dans le schéma offensif frileux installé par Antonio Conte, Eden Hazard prend son mal en patience et évite de faire des vagues en public. En attendant un éventuel transfert... ou l’arrivée d’un nouvel entraîneur.

3-4-3 pas fou, 3-5-2 à vomir

Bouillonner de l'intérieur

Fuir Conte, quitter Chelsea ou les deux ?

Par Florian Cadu

Propos de FA recueillis par FC

Le problème quand on est aussi travailleur et exigeant qu’ Antonio Conte , c’est qu’il y a un risque de lasser les joueurs à force de leur réclamer constamment davantage de kilomètres et de sueur. Le souci quand on privilégie à outrance le jeu de contres à celui de possession, c’est qu’il y a une probabilité de frustrer les footballeurs qui adorent manier la sphère. À Chelsea , le constat n’en est peut-être pas totalement rendu à ce point. Mais il faudrait être malhonnête pour ne pas envisager qu’ Eden Hazard commence à en avoir ras la casquette d’évoluer dans une équipe où l’entraîneur a imposé des convictions défensives prenant le pas sur la liberté offensive.Avant de revenir à un 3-4-3 observé actuellement (avec, souvent, le trio Hazard- Willian -Morata devant), lesévoluaient ainsi parfois en 3-5-1-1, avec le Belge tournant autour d’une seule pointe. Symbole paroxystique des frileuses intentions de Conte (qui sont, cette année en tout cas, toujours plus ou moins présentes selon la composition), ce schéma reflétait à l’extrême l’idée prioritaire de l’Italien. À savoir attendre l’adversaire tout en essayant de bien défendre. Problème : fatigués et diminués par rapport à l’exercice précédent, les ex-champions d’ Angleterre ont eu beaucoup moins de réussite qu’en 2016-2017.On a alors pu voir l’ancien Lillois, bien que régulièrement performant, traîner sa peine à maintes reprises sur les terrains britanniques, certains de ses coéquipiers attendant sans bouger un exploit de leur partenaire englué dans l’arrière-garde ennemi. Conséquences directes : sans les victoires qui procurent le plaisir, il est beaucoup plus difficile de s’éclater pour un attaquant dans ce contexte-là – «» , a d’ailleurs sorti le meilleur joueur 2017 de Premier League sur Sky Sports en toute simplicité. Comme il l’avait déjà fait un soir européen de 2014 quand il devait obéir aux ordres stricts de José Mourinho , Hazard n’a donc pas pu s’empêcher, quelques fois, de sous-entendre son agacement. «» , a-t-il par exemple balancé à Het Laatste Nieuws après une défaite contre Manchester City durant laquelle Chelsea , ridicule, n’a lutté que pour éviter une raclée.Mais c’est tout. Lorsqu’il est interrogé sur les rumeurs de transfert et ses envies de départ, le bonhomme s’applique à ne pas faire de vagues et à plaider son investissement pour Londres. «, ne s’étonne pas Florent Balmont , partenaire du bleu au LOSC entre 2008 et 2012.Adroit sur la pelouse avec le ballon, Hazard l’est désormais tout autant à l’extérieur avec les micros. S’il rêve certainement de quitter Chelsea pour un club comme le Real Madrid dès le prochain mercato, l’ailier gauche se méfie des médias et préfère envisager l’arrivée d’un autre entraîneur... ou un transfert en douceur, alors même qu’il représente la plus grosse valeur marchande de son club. En d’autres termes, Eden s’efforce de rester concentré sur son métier tout en gardant à l’esprit que des changements s’apprêtent à survenir.Ce qui n’est pas nouveau, selon Balmont : «» La motivation de finir sur une bonne note – un triomphe en FA Cup ? – est donc bel et bien là. Comme celui d'achever son cycle avec Conte ou avec Chelsea