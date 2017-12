Hazard étouffe Newcastle

Chelsea (3-5-1-1) : Courtois - Azpilicueta, Christensen (Cahill, 80e), Rüdiger - Moses, Fàbregas (Bakayoko, 78e), Kanté, Drinkwater, Marcos Alonso - Hazard (Willian, 78e) - Morata.



Newcastle (3-4-3) : Darlow - Mbemba, Lejeune, Clark - Manquillo, Diamé (Shelvey, 75e), Merino (Yedlin, 85e), Ritchie - Murphy, Gayle, A. Pérez (Hayden, 62e).

La vague bleue continue : opposé à Newcastle samedi après-midi à Stamford Bridge, Chelsea a enchaîné un deuxième succès de rang en Premier League mais surtout une septième sortie sans la moindre défaite, ce qui replacent provisoirement lesà hauteur de Manchester United , attendu plus tard dans la journée à l'Emirates Stadium.Le gang de Conte a pourtant commencé la journée par se rouler dans la boue, sa défense se trouant d'entrée, laissant Dwight Gayle planter son deuxième but de la saison sur le bout des doigts de Thibaut Courtois (0-1, 12). Puis, la scène I de l'acte 27189 : Eden Hazard s'est de nouveau agité, a rapidement égalisé (1-1, 21), a laissé Morata filer l'avantage aux(2-1, 33) et s'est enfilé une panenka pour un 3-1 mérité (3-1, 74). Newcastle , de son côté, peine toujours à respirer et enchaîne un sixième match sans sourire. Pauvre Rafa