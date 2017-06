14

Actuellement en rassemblement avec la sélection nationale de Belgique Eden Hazard a été victime d'une fracture de la cheville droite hier à l'entraînement. Le milieu offensif de Chelsea s'est blessé tout seul et sera absent des terrains au moins trois mois.En plus de manquer le match de qualifications pour la Coupe du monde 2018 face à l' Estonie ce vendredi, le joueur de vingt-six ans loupera également le début de saison avec lesDe quoi remettre en cause une éventuelle participation au tournoi de water-polo auquel il aurait pu participer cet été au camping du Touquet.