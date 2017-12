Hazard, Asensio : les dossiers chauds du Real Madrid

3

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Cette affaire va-t-elle ENFIN se faire, bon sang de bonsoir ? Oui, d'après le journal anglaisSerpent de mer parmi tant d'autres, le transfert d' Eden Hazard au Real Madrid agite les périodes de mercato depuis environ 2017 ans. L'histoire est connue, donc on va la faire courte : Zinédine Zidane serait un fan du joueur de longue date et aimerait l'avoir sous ses ordres.Après un dernier mercato estival plus clinquant du côté des départs que du côté des arrivées, Florentino Pérez pourrait avoir envie de frapper un gros coup l'été prochain, après la Coupe du monde, en faisant enfin venir le joueur belge qui aura alors 27 ans.Mais il y a un hic, soulevé par la presse espagnole, et notamment le site Diario Gol : Marco Asensio aurait menacé de quitter le Real Madrid en cas d'arrivée d' Eden Hazard , un concurrent direct. Et Diario Gol d'ajouter que Pep Guardiola pourrait alors se jeter sur l'occasion pour signer Asensio à Manchester City Ça fait beaucoup de conditionnel, mais ça ferait quand même un super feuilleton, non ?