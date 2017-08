Hatem Ben Arfa : « Comme prévu .. me quedo ! »

Comme prévu .. me quedo !

Instagram est décidément le terrain de jeu favori d' Hatem Ben Arfa À défaut de s'amuser sur le terrain, le joueur du PSG s'éclate comme un foufou sur les réseaux sociaux et vient de nous offrir un nouveauincroyable. Pas de vidéo cette fois-ci, mais une photo de lui tout sourire et les deux pouces en l'air avec cette simple légende : «» Hatem a tenu bon, et est donc très fier d'avoir passé son été à refuser toutes les avances pour rester à Paris où il pense toujours pouvoir s'imposer.Quelqu'un pour lui rappeler que Nasser a jusqu'au 8 septembre pour l'envoyer en Turquie