Hatem à la niçoise

Un club, une ville et des supporters que j'aime et que j'aimerai toute ma vie... #laforcedudestin Une publication partagée par Hatem Ben Arfa (@hatembenarfaofficiel) le 16 Mai 2017 à 9h04 PDT

AA

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Appel, contre-appel.Alors que les supporters niçois avaient demandé son retour en scandant son nom dimanche dernier Hatem Ben Arfa leur a encore prouvé son attachement au club. HBA, mal en point cette saison dans la capitale, demeure sur la liste des départs et, à en juger par son dernier post Instagram, ne serait pas contre un retour sur la Côte d'Azur.Le Français a publié hier soir une vidéo du lui devant la boutique du Gym, acclamé par les supporters aiglons, avec la légende qui va bien : «» .Et le sien semble de plus en plus clair.