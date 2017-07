Hasselbaink remporte une course des papas

Jimmy Floyd Hasselbaink competes in a dads race at his kid's school 🙈🏃🏿💨 pic.twitter.com/s3n3AX0Nxs — 101 Great Goals (@101greatgoals) 18 juillet 2017

AS

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Aujourd'hui âgé de 45 ans, Jimmy Floyd Hasselbaink n'a pas perdu sa pointe de vitesse, enfin presque. L'ancien prolifique buteur passé notamment par l'Atlético de Madrid et Chelsea participait à une «» à l'école de ses enfants. Malgré quelques kilos en trop, le Néerlandais s'est imposé... non sans difficulté.Plus serré qu'un sprint entre Kittel et Boasson Hagen.