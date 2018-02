Harry Kane s'est inspiré de Tom Brady

87

Brady la bonne étoile.Malheureux ce dimanche après avoir perdue la finale du Super Bowl, face aux Eagles de Philadelphie, Tom Brady peut se targuer d'avoir inspiré Harry Kane . L'attaquant de Tottenham a révélé, ce lundi sur le site, que le quarterback des Patriots a joué un rôle important dans sa carrière., raconte Kane."je vais travailler aussi dur que possible et ma chance finira par arriver, et je vais la saisir." »Partant du principe qu'en 2018, Tom Brady a échoué en finale du Super Bowl, il n'est pas compliqué d'imaginer qui va finir en larmes, le 15 juillet prochain à Moscou, après avoir raté le dernier tir au but de l' Angleterre face à Hugo Lloris