Haroun : « Je ne suis pas de ceux qui disent que Ronaldo est trop payé »

Dans son premier spectacle intitulé Tous Complices, Haroun évoque à peu près tous les sujets. Préoccupé par les questions de société, l’ancien du Jamel Comedy Club préfère le « pratiquer pendant une heure et demie » que le « regarder pendant une heure et demie » .

0

« Quand quelqu’un qui ne connaît rien au foot arrive pour racheter un club et qu’il en fait n’importe quoi, ça me chagrine un peu. »

Propos recueillis par Maeva Alliche

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Il est très ludique, il y a un truc avec lequel je n’accroche pas du tout, c’est le fait de vraiment trop se prendre au sérieux. J’aime bien jouer sérieusement, mais tricher pour gagner, c’est un truc que je ne comprends pas, je n’arrive pas à l’assimiler. Je suis capable de dire à l’arbitre, «» . Henry qui ne signale pas qu’il a touché le ballon de la main contre l’Éire, je trouve que c’est un truc de ouf. Là, on dépasse l’humain, le sport devient plus fort que la sincérité ou la conscience.Je suis amateur de foot, pas supporter. Mais les petits clubs avec de vrais supporters, ça me fait vraiment kiffer. Par exemple, quand je vois qu'à Lens, que le club soit en Ligue 2 ou en Ligue 1, il y a du monde au stade, ça me fait rêver, parce que j’ai envie d’être avec eux en fait. À l’inverse quand j’ai regardé Barcelone-PSG dans un bar, et que j’ai vu des mecs faire des doigts à la télé, je me suis dit : «Je trouve que c’est comme un roman qui s’écrit, tu ne sais pas ce qu’il va se passer, c’est hyper captivant. Surtout quand tu commences à t’intéresser aux vies des joueurs. Qu’est-ce qu’il s’est passé avant ou après ? Ce sont plus les histoires de vie qui me passionnent. Que ça soit Benzema ou Cavani, qui sont passés par des périodes de doute, quand ils se remettent à marquer des buts, tu peux être content pour eux, tu te dis : «» Les histoires comme ça ont un côté romanesque, tu peux les raconter après.Je trouve hyper intéressant le regard du remplaçant sur un match. Il y a une espèce de truc un peu bâtard entre « je suis spectateur » et « je suis joueur » . Et surtout quand tu les regardes, parfois ils ont l’air de s’éclater, ils doivent se faire des vannes, ils doivent tailler leurs coéquipiers, ils doivent rigoler. Du coup, je me suis dit qu’il y a plein de trucs à dire sur ça. Et j’avais aussi envie de parler à tous ces mecs au bord du terrain le dimanche qui sont remplaçants, ils ont fait soixante bornes pour venir, pour être avec leurs potes et pour ne pas entrer en jeu. C’est une vraie passion pour eux. Après, au niveau du rendu, je n’ai pas réussi à faire ce que je voulais vraiment, mais j’espère le reprendre un jour ce truc.Parce que c’est une des raisons pour laquelle je ne mets plus le foot dans mes priorités. J’en ai un peu marre de ces trucs-là, où quand t’aimes vraiment un truc, c’est embêtant de voir des gens qui le pratiquent, alors qu’ils n’ont pas du tout l’esprit. Je pense qu’il y a plein d’autres pays où il y a vraiment plein de passionnés de foot même s’il n’y pas de footballeurs connus, à qui on aurait pu attribuer la Coupe du monde. Le fait que ça soit une question de thunes, c’est ce qui me chagrine un peu.Je ne le déplore pas à partir du moment où c’est soutenu par de la réalité. Je ne suis pas de ceux qui disent que Ronaldo est trop payé.Il suscite des passions, il fait vendre des maillots, les gens sont fans de lui. Mais il y a des moments où c’est déconnecté de ce qu’il se passe vraiment sur le terrain. Quand tu remplis un stade de 80 000 personnes, c’est normal que tu sois bien payé. Un artiste qui remplit une salle de 80 000 personnes, il est bien payé aussi. C’est normal qu’il y ait de la thune dans ce sport. Maintenant, quand quelqu’un qui ne connaît rien au foot arrive pour racheter un club et qu’il en fait n’importe quoi, ça me chagrine un peu. J’ai l’impression qu’on tue un esprit.Ben Arfa. Il peut faire des matchs de malade et d’autres où il en fait trop. C’est le type de joueur à qui je peux en vouloir, parce que c’est le joueur qui te régale, mais qui fait les mauvais choix. T’as envie de lui dire : «» , et il redescend trop tard en fait. Quand je dis que je lui en veux, c’est plus bienveillant en fait, j’aurais aimé qu’il fasse des meilleurs choix, qu’il soit meilleur pour qu’il aille plus haut.Je ne vais pas être très original, mais pour moi c’est Zidane. Avec mon metteur en scène, il y a un truc qu’on se répète souvent, c'est «» . Ça veut dire «» . On garde sans cesse en tête cette idée de garder de l’humilité par rapport à ce qu’on fait, parce que ça reste de l’humour et donc on se dit «» , pour garder cette humilité.