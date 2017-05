Harit : « Conceição ne me bride pas »

Seule étincelle du début de saison nantais, Amine Harit joue moins depuis que Sérgio Conceição a pris la place de René Girard. L’occasion de discuter des méthodes de son coach après l’entraînement. Et aussi de sa sortie en boite…

0

« Le titre de champion d’Europe U19, pour l’instant, c’est ce qui m’a le plus marqué. Puis j’ai partagé ça avec des gens de mon âge. Plus que des gens de mon âge, d’ailleurs : des amis en dehors du football. C’était encore mieux. »

« Les efforts défensifs, je les fais depuis mes débuts en Ligue 1. J’ai le coffre pour. Les statistiques GPS confirment bien que je défends et que je cours énormément. On ne peut pas dire que je ne le fais pas. »

Propos recueillis par Florian Cadu

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Déjà, je ne le ferais pas en pleine rencontre, car ce n’est pas un geste très sérieux. C’est davantage pour chambrer. Mais pour répondre à ta question, ce serait Sérgio Conceição, sans hésiter. Coach Batelli, il a l’air dur comme ça, vous le voyez comme quelqu’un de sévère, mais il ne dira rien tant que c’est efficace. Après, voilà, si on gagne 3-0 et qu’il reste cinq minutes de jeu… Il sait très bien qu’on est jeunes et qu’on a besoin de se faire plaisir de temps en temps, donc peut-être qu’il acceptera un tel geste même s’il est loupé. Alors que le coach (), même si on gagne 10-0, c’est mort.C’est un coach qui nous demande avant tout de faire le boulot sur le terrain. Tant que le travail est fait, il nous laisse libre de faire ce qu’on veut. Il ne nous donne pas de consignes particulières, de règles spéciales à ce niveau-là. C’est un coach ouvert.Non, elle ne me bride pas. On me demande de jouer simple dans certaines parties du terrain, c’est-à-dire dans les trente premiers mètres et aux alentours du rond central pour éviter les pertes de balle qui peuvent nous porter préjudice. Mais dans les trente derniers mètres, il me laisse carte blanche.Oh, ça se passe bien. J’ai eu un petit moment de flottement dernièrement, mais c’est rien. Je sais que ce n’est rien et que ça va s’arranger.Ouais, ouais, c’est ça. Là, je retrouve mes sensations, j’espère jouer le prochain match.J’ai déconné, voilà. Après, je n’ai que 19 ans donc ce sont des erreurs que… Pas que j’ai le droit de faire. Mais je dois passer par là pour apprendre. Et j’ai appris. Maintenant je sais, je ne le referais plus. Je suis au courant de ce que ça peut me coûter.Non… Non, on a eu une discussion tous les deux et c’est tout. C’est quelqu’un de juste, tout simplement. C’est fini, maintenant.Terminer dans le Top 10 pour ce qui est du collectif. Et à titre personnel, c’est de disputer le maximum de matchs possible. De toute façon, ce n’est que du bonus désormais.Ouais, c’est compliqué… Après, il y a des choix qui sont faits, je me dois de les respecter. Et à moi de montrer que je mérite de retrouver cette place de titulaire quand j’ai la chance de jouer. Mais même en début de saison, ce n’était pas facile pour moi. Parce qu’il n’y avait pas les victoires. J’aurais préféré être un moteur d’une machine qui prend les trois points les week-ends. Sauf que ce n’était pas le cas. Donc je n’ai pas pu savourer comme je l’aurais voulu.C’est le premier trophée de ma jeune carrière, déjà. Pour l’instant, c’est ce qui m’a le plus marqué. Puis j’ai partagé ça avec des gens de mon âge. Plus que des gens de mon âge, d’ailleurs : des amis en dehors du football. C’était encore mieux.) Je ne préfère pas rentrer dans ce sujet. Moi, ça fait cinq ans que je suis ici. Je m’y plais, c’est un bon club historique, Nantes est une belle ville… Mais je retourne souvent en région parisienne. Une ou deux fois par mois, j’essaye de rentrer voir ma famille.Avant, c’était Ronaldinho . Maintenant, je n’ai plus de modèle. Je m’inspire de certains, mais je n’ai pas de modèle. La référence à mon poste, aujourd’hui, je pense que c’est Neymar . Mais mon poste, ce n’est pas vraiment ailier gauche, même si j’y ai beaucoup joué cette saison. Au milieu de terrain, il y a Luka Modrić, Andrés Iniesta . Ce sont eux, les références à mon poste.Je suis un joueur qui a besoin de liberté, mais je n’oublie pas de revenir. Je fais les efforts défensifs qu’on me demande. Arrêter de trop porter sa balle, je pense que c’est facile à travailler. Je crois que le domaine où je dois m’améliorer le plus, c’est dans mon efficacité devant le but, dans les dernières passes… Être plus décisif, quoi.Non. Ça, je le fais depuis mes débuts en Ligue 1. J’ai le coffre pour. Les statistiques GPS confirment bien que je défends et que je cours énormément. On ne peut pas dire que je ne le fais pas.