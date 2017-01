Hantz et Montpellier, c'est fini

0

MR

LaNicollin-Hantz a trouvé son épilogue.Après «» , les dirigeants du MHSC ont annoncé ce lundi que Frédéric Hantz et son adjoint Arnaud Cormier sont démis de leurs fonctions.Le coach héraultais paye une série de contre-résultats assez alarmante - aucune victoire depuis le 17 décembre dont les claques reçues à Lyon (5-0) et Marseille (5-1) - mais aussi ses relations désastreuses avec Louis Nicollin . Le président avait taillé son coach après l'humiliation au Parc OL, disant «» de cette situation. Leétait en vigueur depuis, puisque le club n'avait «» .Finalement, c'est une période de transition et de flottement qui s'ouvre aujourd'hui. Hantz, mis à pied de manière conservatoire, continuera d'être rémunéré. Les anciens de la maison Jean-Louis Gasset (ex-adjoint de Laurent Blanc ) et Ghislain Printant (ex- Bastia ) assureront l'intérim, avec pour mission de «» , précise le communiqué de presse.Autant chercher une aiguille dans une paillade.