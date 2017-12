Hamšík dépasse Maradona et Naples domine la Samp

84

Napoli (4-3-3) : Reina - Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui - Allan, Jorginho, Hamšík - Callejón, Mertens, Insigne. Entraîneur : Maurizio Sarri.



Sampdoria(4-3-1-2) : Viviano - Bereszynski, Silvestre, Ferrari, Strinić, Barreto, Torreira, Praet - Ramirez - Caprari, Quagliarella. Entraîneur : Marco Giampaolo.

Le Noël du San Paolo.Lesdu Napoli ont été gâtés pourris lors de la rencontre qui a vu leurs poulains s'imposer ce samedi face à la Sampdoria D'abord, parce que Marek Hamšík est devenu le meilleur buteur de l'histoire de Naples devant Diego Maradona, en marquant le troisième pion des siens, son 116sous le maillot napolitain. Un but franchement pas dégueulasse, puisque le Slovaque vient conclure seul face à la cage une action collective splendide, initiée par Allan et relayée par Mertens.Le clou du spectacle d'un chassé-croisé intense. Car la Samp ne s'est pas présentée en victime expiatoire au San Paolo. C'est même elle qui ouvre le score par Gastón Ramírez : il envoie sur coup franc une frappe atomique aux trente mètres qui laisse Reina complètement impuissant. Les Napolitains se relancent ensuite grâce à un but opportuniste d' Allan . Mais ils doivent encore courir après le score quand Quagliarella, à la suite d'une faute d'Hysaj, transforme tranquillement son penalty.Qu'importe, les ouailles de Sarri ont des jambes de feu cet après-midi, et Insigne, bien servi par Mertens, claque une volée inspirée pour remettre les siens à égalité. Hamšík n'avait dès lors plus qu'à enfoncer le clou. Même si lestrouvent le moyen de se faire peur quand Mario Rui se fait exclure en fin de match. Heureusement pour eux, la Samp tire la langue et n'a plus assez de jus pour aller planter une nouvelle banderille.Au bout du suspense, lesarrachent une victoire difficile, mais précieuse. Et continuent ainsi d'assumer le leadership de la Serie A.