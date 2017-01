Hambourg se prend 45 000 euros d'amende dans la tronche

0

Pour un club surnommé le Dinosaure, le Hamburger SV a montré, par l'intermédiaire de ses ultras, qu'il avait encore de beaux restes.La Fédération allemande de football (DFB) a condamné le club hambourgeois pour «» . En cause, deux matchs de Coupe d' Allemagne , face à deux équipes de l'Est : Zwickau et Halle. Et par deux fois, un parcage survolté qui craque tellement de torches qu'on aurait pu couper l'éclairage du stade.Lasse, la DFB a contre-attaqué là où ça fait mal : au portefeuille, soudainement délesté de 45 000 euros. Le club n'a pas fait appel de la sanction et a même obtenu une réduction en s'engageant à investir un tiers de la somme dans des infrastructures sécuritaires et notamment une caméra mobile pour mieux surveiller ses parcages.De leurs côtés, les ultras se sont excusés : ils voulaient juste illustrer la couleur de la zone dans laquelle leur club est englué depuis des années.